احذرها.. عادة يومية يفعلها الملايين في الليل قد تسبب السكتة القلبية

بينما تتابع مسلسلك المفضل في الليل، أو تنضم لسهرة رفقة أصدقائك، ربما تتناول العشاء ما بعد الساعة العاشرة مساءً، وعلى الرغم من أن الجميع يعلم أن هذا التوقيت ليس مثاليًا، ولكن هل هو ضار بالفعل؟.

دراسة حديثة بحثت في العلاقة بين أنماط تناول الطعام في وقت متأخر وأمراض القلب، حيث كشف برنارد سرور، أستاذ علم الأوبئة، بجامعة السوربون باريس نورد، ومؤلف الدراسة، أن توقيت الوجبات ينظم الساعات البيولوجية التي تشارك في العديد من الوظائف اليومية مثل تنظيم ضغط الدم، والتمثيل الغذائي، والإفراز الهرموني.

قام الباحثون بدراسة الأمر من خلال عادات أكثر من 103.000 شخص بالغ لتقييم ما إذا كانت الأوقات التي يتناولون فيها الطعام يمكن أن تكون لها صلة بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأكل في الليل قد يسبب السكتة القلبية

ما اكتشفه العلماء هو أن تناول الوجبة الأولى بعد الساعة 9 صباحًا، مقارنة بما قبل الساعة 8 صباحًا والوجبة الأخيرة في اليوم بعد الساعة 9 مساءً، مقارنة بما قبل الساعة 8 مساءً، كان مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة عند النساء.

«يجب عليك تقييم سبب رغبتك في تناول الطعام في الليل»، هكذا أطلق جيسون إيولدت، أخصائي التغذية في «Mayo Clinic»، تحذيراته، مؤكدا أن الإنسان أحيانا يشعر بالجوع في ساعة متأخرة لأنه متعب أو يشعر بالملل أو يعتبرها عادة خلال مشاهدة برنامجه المفضل.

وبحسب موقع «goodhousekeeping» فإنه من الأفضل تناول وجبات خفيفة كاملة وغير معالجة، والابتعاد عن الآيس كريم أو البسكويت أو رقائق البطاطس، وهو ما ينجذب إليه الأغلبية في الليل.

ما هي أفضل الوجبات الصحية التي يمكن تناولها في الليل؟

تشمل الاختيارات الجيدة أطعمة مثل:

الفواكه الطازجة أو المجمدة أو المعلبة

الفشار (استخدم الميكروويف حتى لا تضطر إلى إضافة الدهون)

إصبع جبنة موزاريلا قليلة الدسم

حبوب الإفطار مثل القمح المبشور

زبادي يوناني عادي مع التوت أو رذاذ من العسل

قطع الخضار والقليل من الحمص

موز أو تفاح مدهون بزبدة الجوز

حصة صغيرة من المكسرات.