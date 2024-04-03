أحمد مالك يتحدث عن لحظة انفصال والده عن والدته.. ويكشف سبب تعرضه للتنمر

حوار من القلب للقلب، طل به الفنان الشاب أحمد مالك، على مقعد الضيف، أمام الإعلامي الشهير أنس بوخش في برنامج AB Talks، عبر قناته بموقع يوتيوب، متحدثًا عن بداياته، وأعماله الفنية، وكيف كانت نشأته، وأبرز المواقف التي أثرت في وجدانه، والتي كان على رأسها انفصال والده ووالدته.

أحمد مالك.. تعرضت للتنمر وكنت طفلا خجولا

ضعف جسد الفنان أحمد مالك، قديمًا كان مادة خصبة عرضته للتنمر، قبل أن يتقبل نفسه ويواجه ذلك الأمر بقوة، إذ أكّد أنّه كان طفلًا خجولا، ولم يكن لديه الثقة في نفسه، بسبب أنه كان طفلًا ضعيف جسديًا وكان يشعر دائمًا بالخجل من مظهره، كما أنَّه ظل يعاني من التنمر، حتى ثار على نفسه وعلى البيئة المحيطة به، تحديدًا وهو في الـ17 من عمره بعد دخوله عالم الفن: «كنت حاسس إنّي مش قوي بدنيا، ودايمًا عندي خجل من شكلي».

لحظة انفصال والدي أحمد مالك.. ماذا حدث له؟

وتطرق الفنان أحمد مالك، للحديث أيضًا عن علاقته بوالديه، وكيف تعامل قديمًا مع أمر انفصالهم، مؤكّدًا أنّه من عائلة متوسطة معيشيًا، لكن انتابه لحظات غضب كبيرة مع انفصال والديه، لم يتصالح معها سوى بتقدم عمره: «والدي وأمي زي أهالي كتير انفصلوا وأنا كنت مراهق، وكان الحدث تقيل مهما حاولت أتعامل معاه، وكان عندي غضب لكن مع تقدم العمر قدرت أفهم إن أهلي بني آدميين».

وعن علاقته بوالديه حاليًا: «الحمد لله علاقة دلوقتي كويسة مع والدي، ووالدتي كل حاجة في حياتي، ووجودي مع إخواتي يشعرني بالأمان».