أحمد مالك يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «بيمبو»: خلطة ممتعة

انطلق عرض المسلسل التشويقي «بيمبو» للمخرج عمرو سلامة عبر منصة شاهد الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، وهو عمل درامي اجتماعي، ملئ بالمغامرات والصراعات.

أحمد مالك: «بيمبو خلطة يفترض أن تخلق عملاً ممتعًا»

وعبر الفنان أحمد مالك عن سعادته باختياره للمشاركة في المسلسل، موجهًا شكره للمخرج عمرو سلامة، وقال خلال بيان صحفي: «أحيي الإشراف الإبداعي للمخرج عمرو سلامة، وأنا ممتن له لأنه رآني الأنسب لهذا الدور، وآمل أن أكون على قدر المسؤولية».

وأضاف «مالك»: «الحوار خفيف الظل، إضافة إلى الرؤية المميزة للمخرج، تجعلنا أمام خلطة يفترض أن تخلق عملاً ممتعاً، إلى جانب الكيمياء الموجودة بين الممثلين».

أحمد مالك يكشف عن تفاصيل شخصيته في «بيمبو»

أما عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن العمل، أوضح «مالك»، أن مضمون الشخصية قريب مني، فأنا في عمر مقارب لبيمبو، وتساؤلاتي مشابهة لتساؤلاته، فبيمبو شاب لديه أسئلة وجودية، كالعديد من الشبان في مثل سنه عن الحياة والمستقبل، ومن خلال هذه التساؤلات يدخل في مغامرات مشوقة، ضمن إيقاع شبابي جميل، يحمل الطابع الكوميدي.

قصة مسلسل بيمبو

وعن الفكرة العامة لمسلسل بيمبو، قال: «العمل يدور في سياق تشويقي كوميدي، ويبدأ بوقوع جريمة لتتمحور الدراما بعدها في بحث بيمبو وآخرين هما جابر ولانا عن الجاني، ويواجهون في طريقهم مغامرات كثيرة مع ضيوف متميزين».

واختتم حديثه أنّ مسلسل بيمبو هو تقديم لعصر جديد يأمل أن يراه في الدراما المصرية والعربية، فضلا عن أنه دراما شبابية نفتقدها في الوقت الحالي.

أبطال مسلسل بيمبو

يضم مسلسل «بيمبو» كل من أحمد مالك، هدى المفتي، مغني الراب ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد وعدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، والعمل من تأليف محمد أديب، سيناريو وحوار خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار، ومن إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.