شقيق أحمد مالك.. من نجل حسن الصباح صاحب النهاية المأساوية بمسلسل الحشاشين؟

يشارك حسن مالك شقيق الفنان أحمد مالك، كضيف شرف في مسلسل الحشاشين، وظهر ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14 في شخصية الحسين الابن الأكبر لـ حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، الذي انتزعه من حضن والدته وأبعده من قلعة آلموت إلى قلعة بعيدة حتى يستطيع كسر عناده وكبح جماحه وتعليمه الفروسية والحكمة ليليق بكونه نجل الإمام الأكبر حسن الصباح.

ويعود الحسين ابن حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 14 إلى قلعة آلموت بعد فترة من الغياب ويلمح إلى والده في رغبته في أن يكون خليفة له، فهو يرى في نفسه أن داعية وإمام وحجة مثل والده وهو ما يؤهله لأن يكون خليفته.

مسلسل الحشاشين.. نهاية مأسوية للحسين حسن الصباح

لا تختلف أحداث مسلسل الحشاشين عن القصة الحقيقة للحسين ابن حسن الصباح، الذى كان يسعى ليكون خليفة لشيخ الجبل وسيد قلعة آلموت حسن الصباح، ولكن هذا الطموح قاده إلى الموت، وفقا لما كشفته المراجع التاريخية التي اعتمد عليها الكاتب عبد الرحيم كمال في الخلفيات التي تدور خلالها الأحداث الدرامية.

بدأ الحسين يرى في نفسه الأحق بخلافة والده ولكن هذا الأمر لم يلقى ترحيب من قبل الصباح، ونهرة على ذلك، ولكن يصمم الحسين على ذلك فيبدأ يدعو لنفسه كخليفة بين صفوف الفدائيين، ويقوم أحد الدعاة الكبار بكتابة تقرير عن الأمر وإرساله للصباح، ويقوم الحسين بمساعدة أحد أصدقاءه بقتل الداعية.

يقرر حسن الصباح إعدام نجله بعد التحقيق في الواقعة، ولم تنجح مشاعر الأبوة في إثناءه عن الأمر إطلاقا، ليزيد إيمان الأتباع بحسن الصباح الذي لا يضع اعتبارات لأي شيء أخر سوى مصلحة الدعوة.