مسلسل الحشاشين الحلقة 4 .. من هو أحمد بن حنبل والإمام مالك؟

أحمد ابن حنبل والإمام مالك أسماء ليست غريبة على أهل الفقه، بالإضافة إلى محمد ابن إدريس الشافعي، والإمام أبي حنيفة، يجتمع الأئمة الأربعة أصحاب مذاهب محفورة وباقية منذ قديم الأزل، لكن اثنين منهم ورد ذكرهم في مسلسل الحشاشين الحلقة 4، إذ أظهر الباطنيون وهم فرقة حسن الصباح، عداء لهم، وهم الإمام أحمد ابن حنبل والإمام مالك ابن أنس، ليتساءل المشاهدون عنهما، ولماذا يعود ذكرهما في مسلسل يتناول سيرة حسن الصباح الذي ولد بعد وفاتهما بأكثر من 100 عام، وفق ما ذكرته الكتب التي تروي تاريخ حركة الحشاشين منها كتاب الدكتور الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

من أحمد ابن حنبل والإمام مالك؟

وبعد ذكرهما في أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4 نستعرض من هو أحمد بن حنبل والامام مالك؟، البداية من الإمام مالك ابن أنس، وفق رواية الموطأ التي تعرض سيرته للكاتب يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي فهو كالتالي:

الإمام مالك بن أنس أطلق عليه الكثير من الألقاب: شيخ الإسلام وحجة الأمة وإمام دار الهجرة ومفتي الحجاز وفقيه الأمة وسيد الأئمة.

جمع الإمام مالك الذي ورد ذكره في مسلسل الحشاشين وتعاديه فرقة الباطنيين التابع لها حسن ابن الصباح، بين علم الحديث وعلم الفقه، وبرع في هذين العلمين حتى عدَّه أهل الحديث محدثاً، وعده أهل الفقه فقيهاً.

وُلد الإمام مالك بالمدينة المنورة سنة 93هـ، ونشأ في بيت كان مشتغلاً بعلم الحديث واستطلاع الآثار.

وللإمام مالك كتاب شهير اسمه «الموطأ»، وهو فقيه بارع يدل على ذلك مذهبه في الفقه الإسلامي المعروف بـ«المذهب المالكي».

ويُعتبر الإمام مالك بن أنس ثاني أئمة المسلمين السنة الأربعة الذين يجمع على إمامتهم أهل السنة بجميع توجهاتهم، وهم متفقون على كل الأصول الفقهية.

من هو أحمد بن حنبل؟

وفي مسلسل الحشاشين الحلقة 4 ورد ذكر الإمام أحمد ابن حنبل، وهو بحسب الكتاب السابق ذكره، هو آخر الأئمة الأربعة، إذ كان شيخه الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك.

وُلد أحمد بن حنبل سنة 164 هجريا في بغداد ونشأ فيها يتيماً، وقد كانت بغداد في ذلك العصر حاضرة العالم الإسلامي، تزخر بأنواع المعارف والفنون المختلفة.

وكانت أسرة أحمد بن حنبل، الذي يكرهه الباطنيون في مسلسل الحشاشين وفق الحلقة 4، توجهه إلى طلب العلم، وفي سنة 179هـ بدأ ابن حنبل يتَّجه إلى الحديث النبوي، وبدأ يطلبه في بغداد عند شيخه هُشَيم بن بشير الواسطي حتى توفي سنة 183هجرية.