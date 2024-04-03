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محافظ بورسعيد يوجه بإقامة 4 مطبات صناعية في شارع 23 ديسمبر

كتب:

هبة صبيح
01:40 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الحركة المرورية بشارع 23 ديسمبر في جولة بصحبة القيادات المعنية، وأمر باتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم المرور في هذه المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين. 

إقامة 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء الفوري في إقامة مطبات صناعية للحد من السرعة وحوداث السير، مشددا على إقامة 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر على أن يتم تنفيذ 2 مطب صناعي أمام كلية العلوم و 2 مطب صناعي أمام القرية الأولمبية

تطوير شارع كسري حتى ميدان ستالنجراد بطول 850 مترا

يذكر أن محافظة بورسعيد قد شهدت أعمال إنشاء وتطوير عدد من الطرق الداخلية والخارجية لتيسير الحركة المرورية بشوارع المحافظة منها تطوير شارع كسري حتى ميدان ستالنجراد بطول 850 مترا، وذلك في إطار تطوير المحاور الرئيسية والبنية التحتية للارتقاء بمنظومة الطرق والمحاور.

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بقلم هبة صبيح