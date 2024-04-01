محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق وتكثيف أعمال النظافة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا، مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، وكذلك مشروعات تطوير ورصف الطرق، وأعمال النظافة.

تطوير ورفع كفاءة الطرق

واستعرض محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها في مختلف الأحياء، كما استعرض تقريرا حول موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، حيث وجه المحافظ الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل في مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

منظومة الجمع المنزلي

كما وجه محافظ بورسعيد بالتوسع في أعمال الجمع المنزلي في مختلف أحياء بورسعيد ، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية المميزة لبورسعيد، مُشيرًا إلى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقومون بالمرور على المنازل لجمع القمامة والمخلفات، كما سيتم تقسيم العمل لورديات، وزيادة أعداد العمالة، وتكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية.