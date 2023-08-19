إنشاء مطبات صناعية أمام كوبري ملوي للحد من حوادث طريق الصعيد السريع

أعلنت الوحدة المحلية في مركز ملوي جنوب المنيا، إنشاء مطبات صناعية أمام كوبري ملوي للحد من الحوادث بطريق الصعيد الزراعي السريع مصر-أسوان، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين واستجابة لشكواهم.

تركيب مطبات صناعية في ملوي

وتابع اللواء أحمد السايس، رئيس مدينة ملوى، تنفيذ المطبات الصناعية أمام مدخل عزبة جاد الله بمدينة ملوى، الملاصقة للكوبري العلوي علي النيل، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها.

وقال رئيس مركز ملوي في تصريحات لـ"لوطن"، إنه تم التنسيق مع وحدة مرور ملوى برئاسة الرائد أحمد سعد ومديرية الطرق بالمنيا، استجابة لشكاوى المواطنين، حيث تابع ميدانيا أعمال تركيب المطبات الصناعية، أمام مدخل عزبة جاد الله جنوب مدينة ملوى، وذلك للحد من وقوع حوادث السيارات وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، مؤكدا أن رئاسة مركز ومدينة ملوى لن تدخر جهداً في سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية

علي جانب آخر، وجه رئيس مركز ومدينة ملوى، الوحدات المحلية القروية بمواصلة جهودها في إعادة تأهيل وتمهيد الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بهدف تيسير الحركة المرورية داخل المركز والمدينة.

ونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة، حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق بقريتى الروضة، والبياضية، كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى قلندول حملة مكبرة لتمهيد وتسوية طريق 398، وذلك لخلق سيولة مرورية والتيسير على المواطنين وحفاظا على المظهر الجمالى.