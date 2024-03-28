أسعار الذهب العالمية تحقق مكاسب ومستوى قياسيا جديدا

عززت أسعار الذهب عالميًا من مكاسبها بشكل ملحوظ بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، حيث ترتفع الأسعار فوق مستوى 2200 دولار للأوقية، فيما سجلت العقود الآجلة قمة تاريخية جديدة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 1% إلى 2235 دولارا للأوقية، لتتجاوز المستوى القياسي البالغ 2231 الذي وصلت إليه الأسبوع الماضي، وفق موقع «إنفيستينج».

ارتفاع في أسعار الذهب العالمية

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.9% إلى مستوى 2214 دولارا للأوقية، ولم تشهد أسعار الذهب تحركات ملحوظة خلال اللحظات الأولى من تعاملات، اليوم الخميس، بعدما أنهت تعاملات أمس عند مستويات قياسية وسط تطلع المستثمرين إلى مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على أدلة مسار سياسية النقدية.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة، وهناك مخاوف من المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة في الأسواق حول الحروب الدائرة الآن، سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب.

مستوى قياسي في سعر الذهب

وصل الذهب إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بعد أن توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة.

وتواصل البنوك المركزية الإبلاغ عن مشتريات الذهب، مدفوعة برغبتها في تنويع احتياطياتها، وهذا يعوض الضعف الناجم عن الطلب على الاستثمار، والذي يركز بشكل أكبر على توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ويتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 62% بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.