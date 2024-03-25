ارتفاع في أسعار الذهب العالمية اليوم.. تراجعات الدولار السبب

عادت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم، إلى الصعود مرة أخرى بعدما محت يوم الجمعة مكاسبها المحققة، خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار اليوم بالتزامن مع تجدد الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، كما عزز تراجع الدولار جاذبية المعدن النفيس.

وقال موقع «إنفيستينج» إنّ انخفاض الدولار أمام منافسيه من العملات الرئيسية الأخرى، يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، ولذلك لا تزال البيئة تبدو صحية بالنسبة لأسواق المعادن الثمينة.

وتتطلع الأسواق في الوقت الحالي إلى تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويبدو أن شهر يونيو هو الوقت الأكثر احتمالاً لخفض سعر الفائدة لأول مرة.

أسعار الذهب تصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس بعد أن أشار صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 74% بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان ذلك قد يغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3% في فبراير، مما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8%، فيما ستكون العديد من الأسواق في عطلة يوم الجمعة بمناسبة احتفال الغرب بـ «الجمعة العظيمة» عندما يكون من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، لذلك من المتوقع رؤية رد الفعل الكامل الأسبوع المقبل.

الذهب والدولار الآن

وترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.4% إلى 2168 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.1% إلى 2167 دولار للأوقية.

على الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.17% إلى 104.005 نقطة.