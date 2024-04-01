ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب العالمية.. وصلت لمستوى قياسي جديد

اتجهت أسعار الذهب العالمية لتحقيق مستوى سعري مرتفع جدا لتسجل الأسعار مستوى قياسي جديد خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين في البورصات العالمية.

وقالت وكالة «رويترز» إنَّ ارتفاعات الذهب جاءت بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأمريكي اعتدل خلال شهر فبراير الماضي، مما يعزز مراهنات على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.

أسعار الذهب العالمية

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليسجل 2255.39 دولار للأوقية، وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2256.09 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7% إلى 2275.70 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار بقيمة 0.1% مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة في تصريحات له إن أحدث بيانات للتضخم الأمريكي أن البيانات تتفق مع ما نرغب في رؤيته وتوجهات الفيدرالي.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 69% أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.