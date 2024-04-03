إجازة نهاية العام الدراسي 2024 للطلاب بجميع المراحل التعليمية

حددت وزارة التربية والتعليم، موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2024، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 المعتمدة والمعلنة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن 8 يونيو آخر يوم بالفصل الدراسي الثاني 2024، الذي بدأ 11 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن مدة أيام الدراسة الفعلية للترم الثاني بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية 96 يوما.

إجازة نهاية العام الدراسي 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية ومواعيد انتهاء الامتحانات، وهي كالتالي:

- تبدأ امتحانات النقل لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من يوم 8 مايو 2024، وتنتهي في 23 من نفس الشهر.

- امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ من 4 مايو 2024 وحتى 23 من نفس الشهر.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

- امتحانات الثانوية العامة تبدأ 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، و22 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع وتنتهي في 20 يوليو.

وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 2024 رسميا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وجميع امتحانات الطلاب 20 يوليو.