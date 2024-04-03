«التعليم» تكشف موعد امتحانات الترم الثاني 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل من «الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي» والشهادة الإعدادية، موجهة الطلاب بضرورة الالتزام بجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي، أن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ 8 مايو المقبل، وفقاً للجداول المعلنة من المديريات التعليمية والمعتمدة من المحافظين، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو.

وشددت على كل الجهات المعنية بالالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرة إلى ضرورة مراعاة عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني 2024.

أسئلة امتحانات نهاية العام ستكون من منهج الترم الثاني

وأوضحت أن أسئلة امتحانات نهاية العام ستكون من منهج الفصل الدراسي الثاني 2024، موجها المديريات التعليمية بالاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني 2024 للصفوف الثلاث الابتدائية الأولى، وذلك وفقًا لنظام التعليم الجديد، واستكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التي بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفقا للمعايير الدولية.