«الوزراء» يسمح بالتظلم على رفض التصالح في مخالفات البناء خلال 30 يوما

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما للمواطنين الذين رُفضت طلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، موضحا أنه يجوز لهم، إذا لم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة، خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل بلائحة قانون التصالح.

قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونصت مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.