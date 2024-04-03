«هل يجوز توزيع التركة في حياة صاحب المال؟».. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين، «لو الأب عنده ولدين وموزعش تركته، فهل يجوز إن يشترى الابن ميسور من الابن الفقير ما يريده من التركة؟».

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق خلال حلقة برنامج «نور الدين» المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «لازم الأول نوضح للناس كلمة تركة دى بتكون بعد ما يموت، يعني مينفعش نقول وزع تركته دي كلمة غلط، ممكن يعيش ويصرف كل أمواله ويبقى مفيش عنده تركة».

وأضاف: «الأولاد طمعانين في الثروة وعمالين يقولوله وزع علينا تركتك، ده يا وارث من يورثك، هو حر يتصرف في ملكه كيفما يشاء بعدالة، ده أصل الملك، بس من غير تحيز أو غيظ لأحد على حساب أحد».