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دراما المتحدة

علي جمعة ردا على طفلة في «نور الدين»: يجوز خلع الحجاب أمام غير المسلمة

كتب:

يارا أشرف
03:10 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الدكتور على جمعة

الدكتور على جمعة

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هل يمكنني عدم ارتداء الحجاب أمام صديقتي أو زميلتي غير المسلمة؟

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «نعم، وفي مرحلة معينة كان في هجوم سُمى بالحروب الصليبية، علشان كانوا رافعين الصليب، والصليب منهم برئ، وكان هناك توتر في هذا المجال، لأن كان في حروب وجيوش جرارة جاءت لوأد الحضارة الإسلامية».

الحروب الصليبية استمرت حوالى 200 سنة

وتابع: «الحروب الصليبية استمرت حوالي 200 سنة، وفي هذه الفترة ظهرت هذه النوعية من الأسئلة، لكن أصل الديانة ليس فيه، فهو يجوز كشف المرأة أمام المرأة في قضية الحجاب أو عورة المرأة».

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