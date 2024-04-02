علي جمعة يرد على مهاجمي زيارة أضرحة آل البيت: من أقرب القرب إلى الله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنّ هناك أسئلة ترده عن المقامات وأولياء الله الصالحين وعلماء الأمة، لافتا إلى أنّ مصر فيها مزية وهي وجود آل البيت فيها، منهم سيدنا الحسين، والسيدة زينب، والسيدة حورية في بني سويف، وغيرهم الكثير.

وأضاف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، على قناة «الناس»، اليوم: «الله سبحانه وتعالى قال (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ)، لأنّ النبي لم يأخذ منا أبيض ولا أسود، ولا بد علينا أن نحب أهل البيت الرسول، والمصريون استوعبوا هذا الأمر، وأحبوا جدًا آل البيت».

وتابع: «السؤال هو بناء المساجد على المقامات، وزيارة المقامات بدعة؟ هو ده السؤال اللي بيتلعب به كثيرا، ولم يكن موجودا قبل 200 سنة، والإمام البيضاوي صاحب التفسير، وهو إمام القرن السابع الهجرى، يقول وبناء المساجد على أضرحة الأولياء من أقرب القرب إلى الله».

وأضاف: «الشائعة اللي طالعة إنّ الناس اللي بتروح تزور سيدنا الحسين أو أولياء الله فده بدعة ومفيش حاجة في الكتاب والسنة إنّ المساجد تبنى على القبور هو ربنا يأمر بالشرك، أقوله هو أنت خليته كمان شرك ده أنت مبتدع، هو أنت فاكر روحك فاهم حاجة، اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تَركتُ فِيكم الثَّقلين، ما إن تمسَّكتُم بهما، لن تضلُّوا: كِتابَ اللهِ، وعِترتي أهلَ بيتي) وده رواه الترمذي، وكمان في القرآن (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا)، ولما تروح فلادفيا في الأردن تلاقي في مسجد فوق أهل الكهف، ولو كان شرك كان ربنا أقره وذكره لنا، صدق الله وكذب المبتدع».