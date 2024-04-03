الحكومة تجيز استكمال أعمال البناء داخل المبنى المُتصالح عليه بشروط

نص مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على أنّه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه بشروط.

شروط استكمال أعمال البناء في المبنى المخالف

وجاءت شروط استكمال أعمال البناء في المبنى المخالف، أن تكون بذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.