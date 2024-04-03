الحكومة تحدد الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

حدد مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، والتي يجب أن تُرفق مع طلب التصالح.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

وجاءت الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء كما يلي.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب.

- ما يفيد إتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره).

- نُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة.

- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

ونص مشروع القرار على أن تتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة، مراجعة المُستندات المُقدمة طبقا للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقا به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.