حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء في مدن 6 أكتوبر والشروق وبدر (صور)

شنت أجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر والشروق وبدر حملات مكثفة أسفرت عن إزالة العديد من مخالفات البناء، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

في مدينة 6 أكتوبر، تمّ إيقاف أعمال بناء وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح في القطعة رقم 95 أ منطقة بيت الوطن، بالإضافة إلى التحفظ على سيارة نقل تلقى مخلفات بمنطقة بالقطاع الشمالي للمدينة.

وفي مدينة الشروق، نفذت لجنة إزالة المباني المخالفة قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة السابعة عمارات بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية. تم هدم السقف الخرساني الخارج عن النسبة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وفي مدينة بدر، جرى شن حملة لإزالة غرف سطح مخالفة بالقطعة 101 بالمجاورة الأولى بالحي الثالث، وتم التحفظ على مواد البناء، وسيارة ربع نقل محملة بالأخشاب.

طالب رؤساء أجهزة المدن أصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالاشتراطات البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأكّد رؤساء المدن على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.