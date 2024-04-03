«الصحة»: قاعدة بيانات عن جرحى «حرب غزة» الخاضعين للعلاج في مصر

استقبلت وزارة الصحة والسكان ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الدكتور نعمة عابد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة وتقييم نتائج الدعم المقدم من المنظمات الأممية والدولية، لتعزيز جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه جرى الاطلاع على المنظومة الإلكترونية التفاعلية التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، التي توضح بيانات عدد المرضى والمصابين ومرافقيهم الذين جرى إجلاؤهم من غزة، ممن تلقوا الخدمات الطبية، بالإضافة إلى حجم إسهام المنظمات الأممية والدولية الشريكة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

إعداد قاعدة بيانات مفصلة ومدققة باللغتين العربية والإنجليزية

وأوضح عبدالغفار أن جرى التوجيه بإعداد قاعدة بيانات مفصلة ومدققة باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن عدد المرضى والجرحى الفلسطينيين وحالتهم الصحية، معززة بالملف الطبي لكل حالة، والتدخلات الجراحية التي جرى إجراؤها، والإجراء الطبي المتبع مع كل حالة، فضلا عن الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج.

وأشارت إلى أن يجرى مشاركة تلك البيانات مع منظمة الصحة العالمية، ووضعها في إطار منظومة إلكترونية تفاعلية، بما يسهم في تعزيز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في إغاثة مصابي غزة، وتقديم الخدمات الطبية لهم.

حصول 891 من الأطقم الطبية على عدد من الدورات التدريبية

وأوضح أنه في إطار بناء قدرات العاملين بوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، حصل 891 من الأطقم الطبية على عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في مجالات عدة منها إدارة الأزمات والطوارئ، وإدارة المنظومة الصحية ودورات في التغذية الصحية السليمة، وذلك في محافظات القاهرة والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني ، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، ومن جانب المنظمة، حضر الدكتور عمر عبدالعزيز أبو العطا، مسئول برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية بمصر.