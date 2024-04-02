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دراما المتحدة

حزب الإصلاح والنهضة: ملف الصحة من أولويات الرئيس السيسي الفترة المقبلة

كتب:

يارا أشرف
03:56 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أكّد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية ملف الصحة، إذ كان عنصرًا أساسيًا بالمحور الاجتماعي في الحوار الوطني كونه يمس كل مواطن مصري، كما أنَّه يعد أحد علامات تقدم الدولة وهذا له أثر كبير للغاية في عملية الإنتاجية.

قطاع الصحة يواجه مشكلات كبيرة

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ ملف الصحة سوف يكون من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ قطاع الصحة يواجه مشكلات كبيرة للغاية فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتهالك المؤسسات الصحية وغيرها.

دور الدولة في النهوض بملف الصحة

وأكّد أنَّ الدولة كان لها دورًا كبيرًا للغاية في النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك من خلال إجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة، فضلا عن إعادة الهيكلة لكثير من المؤسسات الصحية، إلى جانب منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أنَّ الصحة يعد من الملفات الهامة التي تحتاج الدولة العمل عليها الفترة المقبلة.

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