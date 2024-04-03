صورة تجمع أكرم حسني وابنه بعد انتهاء تسجيل كارتون «غارفيلد».. هل يشارك معه؟

يقدم الفنان أكرم حسني النسخة العربية للكارتون العالمي غارفيلد، الذي يعد أول فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد، إذ انتهى من التسجيل الصوتي لمشاهده، على أن يؤدي ابنه ياسين التسجيل الصوتي لغارفيلد وهو صغير، ومن المقرر عرضه خلال شهر مايو المقبل.

أكرم حسني ونجله

ونشر أكرم حسني صورة تجمعه بنجله وخلفه بوستر فيلم غارفيلد، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «انتهيت من دبلجة أول فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد لغارفيلد مع Sony Pictures، وياسين أكرم حسني دبلج جارفيلد وهو صغير.. أنتظرونا».

ويعيش الفنان أكرم حسني حالة من الانتعاشة الفنية وذلك بعد عرض مسلسله بابا جه في النصف الأول من الموسم الرمضاني الجاري 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه تمّ عرضه في النصف الأول من ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وشارك في بطولته أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، فريال يوسف، ياسر الطوبجي، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، طارق صبري، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.