أكرم حسني يقدم النسخة العربية لكارتون «غارفيلد».. يحمل مفاجآت كثيرة

يعيش الفنان أكرم حسني حالة من الانتعاشة الفنية، إذ حقق نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «بابا جه»، الذي عرض بالنصف الأول من الشهر الكريم، بينما تعاقد الفنان على العديد من الأعمال السينمائية.

تفاصيل فيلم غارفيلد

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن الفنان أكرم حسني يقدم النسخة العربية للكارتون العالمي «غارفيلد»، وبدأ في الوقت الحالي بتسجيل صوته على مشاهد الفيلم، ومن المقرر طرح العمل خلال شهر مايو المقبل وسيشهد الفيلم العديد من المفآجات.

وفى سياق آخر، تعاقد أكرم حسني على المشاركة في بطولة فيلمين سينمائين، ومن المقرر أن يبدأ تصويرهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

نجاح أكرم حسني في السينما مؤخرا

وكان أكرم حسني حقق نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال فيلمه الأخير «العميل صفر» الذي عرض بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، إذ كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، مصطفي غريب، فاطمة البنوي، محمد أوتاكا، إسماعيل فرغلي، منذررياحنة، أيمن الشيوي، فيدرا.