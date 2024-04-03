مسلسل بقينا اتنين الحلقة التاسعة.. هل يستمر شريف منير على موقفه؟

بعد صدمته في أفراد أسرته الذين خبأوا عليه تفاصيل حياتهم، قرر أدهم «شريف منير» التحدث مع طبيبه النفسي ليشكو ما يشعر به، لتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة التاسعة.

وأعرب أدهم لطبيبه عن شعوره براحة شديدة بعد ترك المنزل والعيش وحده، وأكد له أنّه لن يشغل باله مرة أخرى بمسؤولية المنزل والأولاد، فهل سيستمر شريف منير على موقفه في مسلسل بقينا اتنين الحلقة التاسعة أم ستتغير الأوضاع ويشعر بالحنين إلى أسرته؟.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة التاسعة

ويشعر أدهم بمحاولات ياسمين «رانيا يوسف» زوجته السابقة بإبعاد أبناءه عنه وتشجيعهم على الكذب عليه وهذا ما تسبب في قراراه بالبعد، لذا يعيش لنفسه ويمارس الحياة التي كان يتمناها منذ سنوات طويلة، وتستمر الأحداث في المسلسل الذي يتناول قضية الطلاق والانفصال وتأثير ذلك على الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين ينتمي للمسلسلات القصيرة التي تعرض في النصف الثاني من رمضان، بطولة رانيا يوسف وشريف منير، ميمي جمال، عمرو وهبة، مروة عبدالمنعم، يوسف عثمان.