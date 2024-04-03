مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9.. شريف منير يغادر منزله ويذهب إلى طبيب نفسي

استمر الصراع بين الزوجين «أدهم» و«ياسمين»، بعد أن قرر أدهم ترك المنزل بعد زيادة المشاكل بينه وبين ياسمين وطلاقهم، بعد اكتشافه أنّ جميع أفراد عائلته يكذبون عليه، وأنّه ليس له قيمة بين أسرته، لذا قرر تغير نظام حياته وعدم تحمل أي مسؤولية وأن يبدأ من جديد مرة أخرى، ومع توالي أحداث مسلسل بقينا اثنين الحلقة 9 يكشف المزيد من معاناة الأولاد بعد طلاق والديهما.

مسلسل بقينا اثنين الحلقة 9.. شريف منير يغادر منزله ويذهب لطبيب نفسي

وأخبر أدهم «شريف منير» طبيبه النفسي أنّه أصبح يشعر براحة شديدة بعد ترك المنزل ضمن أحداث مسلسل بقينا اثنين، ولن يشغل نفسه مرة أخرى بمسؤولية المنزل والأولاد، خاصة في ظل قيام ياسمين «رانيا يوسف» زوجته السابقة بإبعاد أبناءه عنه وتشجيعهم على الكذب عليه في العديد من الأمور، لذا يعيش لنفسه ويمارس الحياة التي كان يتمناها منذ سنوات طويلة، وتتواصل الأحداث الليلة في مسلسل بقينا اثنين الحلقة 9.