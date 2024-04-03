علي جمعة: ظلم المرأة في الميراث اعتداء على حقوق الله وكبيرة من الكبائر

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سؤال سيدة «ابنتي تنازلت عن حقها في الميراث كي لا تخسر أشقائها وتحافظ على صلة رحمها، فما حكمها؟».

وأوضح الدكتور علي جمعة في برنامج «نور الدين» المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «الظلم في الميراث منتشر بين الناس، وهذا حرام واعتداء على حدود الله، فنرى ذلك منتشر بشكل كبير مع البنات، فنجد الوارث الراجل يتسلط خاصة في ورث الأرض، وكأن الأرض هذه جزء من كينونته فيظلم أخوته وهذه كبيرة من الكبائر اللي فيها لعن وتهديد بالنار وعقوبة لا يستهين الإنسان بها، فإن الله لا يبارك له في الدنيا ولا في الأخرة».

وأضاف: «الإخوة اللي بيظلموا إخواتهم فالحلال حلال، والمطالبة بالحق ليس فيها قطع رحم، كانت الناس بتروح للقاضي كمستشار للتراضي وليس خناقة».