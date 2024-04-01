علي جمعة: الدكتور أحمد زويل رمز وطني خدم البشرية كلها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الله سبحانه وتعالى منّ على بإمامة صلاة الجنازة على الدكتور الراحل احمد زويل، لأنه رمز وطني، خدم البشرية كلها.

رأيه عن العالم أحمد زويل

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «الراحل العالم أحمد زويل درس واكتشف ما يفيد البشرية، وحصل على جائزة نوبل، وكانت عينه على تطوير التعليم في مصر».

الانتماء للوطن أمر عظيم

وأضاف: «من الناحية الدينية والإنسانية الانتماء للوطن أمر عظيم، وهو من سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».