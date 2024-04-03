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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة

كتب:

رحاب عبدالراضي
02:47 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين

تغيرات كبيرة في مسلسل بقينا اتنين حول أسرة أدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، وياسمين التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف، خاصة بعد قرار الطلاق والانفصال بعد زواج دام طويلا، لذا نعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة.

ويختلف موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة، لكي يتمكن محبي المسلسلات العائلية الاجتماعية من متابعته في أي وقت ملائم لهم.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة

ويأتي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة ومواعيد العرض الأولى للحلقة أيضا كما يلي:

يتم بث العرض الأول للحلقة على قناة cbc في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

كما يتم إعادة مسلسل بقينا اتنين في تمام الساعة 6:30 صباحا، بينما تكون الإعادة الثانية للمسلسل في تمام الساعة 11:30 صباحا على شاشة سي بي سي.

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بقلم رحاب عبدالراضي