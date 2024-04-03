«تعليم القاهرة» تعلن تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية

تابعت وكيل مديرية التربية والتعليم لشؤون الإدارات التعليمية في القاهرة، تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، تحت رعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار فعاليات المرحلة قبل النهائية لتصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية في مكتبة ديوان عام المديرية، وشاركت الإدارات التعليمية بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية وهي «الساحل - البساتين - السلام - وسط القاهرة».

وأضافت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، أنّه جرى وضع الأسئلة من قبل موجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية، ووضع أسئلة المشروعات القومية من قبل موجهي الدراسات الاجتماعية بالمديرية.

وتابعت مديرية التعليم بالقاهرة، «أسفرت التصفيات عن فوز إدارة البساتين التعليمية إدارة الساحل التعليمية، وسيتم تصعيد الإدارة الفائزة للتصفيات على مستوى الجمهورية».