«التعليم»: لا صحة لمنح الطلاب إجازة في وقفة عيد الفطر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صدور قرار بمنح الطلاب إجازة يوم وقفة عيد الفطر، لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبي، والمفترض أن يكون يوم الثلاثاء يوم 9 إبريل.

لا صحة بمنح الطلاب إجازة يوم وقفة عيد الفطر

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، ولا صحة بمنح الطلاب إجازة يوم وقفة عيد الفطر، قائلاً: «قرار الإجازات الرسمية للطلاب ليس من صلاحية الوزارة».

وطالب المصدر أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتظار القرار الرسمي الصادر من الجهات المسئولة .

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، 8 مايو المقبل، وفقا للجداول المعلنة من المديريات التعليمية.

فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، و22 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع وتنتهي في 20 يوليو.