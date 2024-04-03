مسلسل مليحة الحلقة التاسعة.. هل يتزوج دياب بـ نسرين خاس؟

استضاف الضابط أدهم «دياب» وأسرته، مليحة وجدتها ألطاف حتى تعود أجواء الهدوء إلى الشارع ويتمنكوا من العودة إلى غزة، وذلك بعد أن أبلغهم أدهم وفريدة عن وجود اشتباكات في منطقة وسط البلد، لتتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة التاسعة.

ووجّهت أسرة أدهم الدعوة لمليحة «نسرين خاس» وجدتها لحضور عقد قران شقيق أدهم علي «أمير المصري»، على ابنة خاله فريدة، واستغل أدهم الحدث وأخبر والدته بتفكيره جديًا في الزواج، لكنه لم يخبرها من هي، لتستمر الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة التاسعة.

مسلسل مليحة الحلقة التاسعة

هل يفاجئ أدهم والدته بأنّه يريد الزواج بمليحة، أم سيتزوج بابنة خاله التي تحبه منذ الطفولة؟ هذا ما سيتضح في أحداث الحلقة المقبلة من المسلسل الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية وبداية احتلال إسرائيل للأراضي المقدسة وكيف ساعدهم الغرب في ذلك.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية، ويتناول قصة أسرة مليحة التي تم تهجير أسرتها في طفولتها بسبب قصف عنيف عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، لتفقد أفراد أسرتها في أعمال إرهابية عنيفة وتأتي إلى مصر لكي يساعدها أهلها في العودة إلى بلادها مرة أخرى.