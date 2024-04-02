يحظى موسم الدراما هذه العم بواحد من المسلسلات المهمة التي يحرص الجمهور على متابعة، حيث يسلط مسلسل مليحة الضوء على القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وفي هذا الإطار نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة التاسعة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة

يُعرض مسلسل مليحة عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة CBC، تكون في تمام الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة الحياة، تكون الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مساء.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وقصة مليحة التي تم تهجير أسرتها في طفولتها بسبب قصف عنيف عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، ثم تقرر العودة إلى فلسطين بعد أن فقد 3 من أفراد عائلية في أعمال إرهابية في ليبيا.