يسلط مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي الضوء على القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ما تسبب في لفت الأنظار إلى هذا العمل الدرامي، وحرص كثيرين على مشاهدته.

وفي السطور التالية، نعرض موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي الحلقة التاسعة، والعرض الأول للحلقات الجديدة أيضا.

موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي الحلقة التاسعة

ويحين مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة، كما يلي عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة:

- مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة CBC، تكون في تمام الساعة 6:5، والإعادة في تمام الساعة 9:45 مساء.

- يعرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مساء.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة نسرين خاس والفنان دياب وميرفت أمين وأمير المصري وأشرف زكي وحنان سليمان، تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وقصة مليحة التي تم تهجير أسرتها في طفولتها بسبب قصف عنيف عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000.