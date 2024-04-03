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دراما المتحدة

«تعليم الجيزة»: لا صحة لانتشار الجدري المائي في مدارس حدائق أكتوبر

كتب:

أميرة فكري
03:08 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه لا صحة لما يتم تداوله بانتشار الجدري المائي في مدارس حدائق أكتوبر بين الطلاب، وإصابة عدد من الطلاب، مشيرا إلى أن لجنة أرسلت من الطب الوقائي للمدرسة وأثبتت عدم وجود أي إصابات بين الطلاب.

لا صحة لانتشار الجديري في المدارس 

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالجيزة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدراسة منتظمة بالمدرسة، والامتحانات الشهرية لجميع الصفوف الدراسية، ولا صحة تمام من انتشار الجدري بين الطلاب. 

 

 

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