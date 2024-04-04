سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس 4-4-2024.. تحديث البيع والشراء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 4-4-2024، حالة من الاستقرار منذ أن تم تحريك سعر صرف الدولار في البنوك مطلع الشهر الماضي، كما اختفت السوق السوداء

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-4-2024، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، تبعًا للبنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 47.36 جنيه للشراء، وسجل نحو 47.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، تبعًا لبنك الإسكندرية.

وصل سعر الدولار اليوم 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.