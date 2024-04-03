تراجع جديد للدولار في البنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 3-4-2024، ترجعًا طفيفًا بلغت قيمته 15 قرشًا خلال منتصف تعاملات البنوك، وفق آخر تحديث من قبل المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-4-2024، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.1 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم نحو 47.5 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع في بنك cib.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.2 جنيه للشراء، و47.00 جنيه للبيع في بنك مصر.

استقرار سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.5 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم 47.2 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.