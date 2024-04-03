سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-4-2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47 جنيهًا و11 قرشًا للشراء و47 جنيهًا و21 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري، وفق المعلن من قبل المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-4-2024، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.10 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، تبعًا للبنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع في بنك cib.

الدولار يسجل 47.11 جنيه للشراء في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.11 جنيه للشراء، وسجل نحو 47.21 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.11 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، تبعًا لبنك الإسكندرية.

وصل سعر الدولار اليوم 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.