الحكومة توافق على صرف 6 دفعات من «إعانات الطوارئ» للعاملين بالسياحة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على اعتماد صرف 6 دُفعات من صُندوق إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي، بفنادق طابا، ودهب، ونويبع.

وذلك في إطار تقديم الدعم لهم نظرا للظروف الراهنة بتلك المناطق، تأثرا بالحرب في غزة، على أن يصرف كل دفعة من الدفعات الـ6 بصفة دورية شهرية، بناء على طلب يقدم من المنشأة، وأن يجرى الدعم للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.