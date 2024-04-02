«العمل»: 36 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال عام واحد

أصدرَت وزارة العمل تقريرًا عن الإنجازات التي شهدتها الوزارة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة إنشاء صندوق الطوارئ للعمال.

تقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم للعمال

وأوضح التقرير، خلال منشور على الصفحة الرسمية لوزارة العمل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بتقديم جميع أنواع الحماية والرعاية والدعم للعمال، ولا يزال صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، واحدًا من أذرع الدولة لحماية العمال.

مساندة منشآت القطاع الخاص والعام

وساندت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، التي تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وبلغ إجمالي المبالغ التي تمّ صرفها أكثر من مليار و600 مليون جنيه خلال 10 سنوات، منها 1.532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملًا.

وبحسب أحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، أكّد أنَّ الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024، مبلغ 2 مليار و216 مليونا و300 ألف جنيه استفاد منها 324 ألفا و670 عاملا في 3983 منشاة، وأنفق الصندوق من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024 مبلغ 35 مليونا و600 ألف جنيه، استفاد منها 4795 عاملا، يعملون في 17 منشأة.