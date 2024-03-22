التحالف الوطني يقدم أكثر من 35 مليون جنيه إعانات للمستحقين في رمضان

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده على مدار شهر رمضان، من تقديم الإعانات النقدية، وتوزيع كراتين المواد الغذائية ووجبات الإفطار على الصائمين في كل المحافظات على مدار الشهر، ضمن حملة إفطار صائم، الى جانب تنظيم عدد من موائد الرحمن، وتوزيع الملابس والهدايا على الأطفال، وإقامة عدد من الفعاليات والمسابقات.

تقديم إعانات نقدية

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان له، أن مؤسساته تستهدف تقديم إعانات إلى 178 ألفا و120 مستفيدا، بإجمالي متوسط تكلفة 35 مليونا و624 ألف جنيه، بالإضافة إلى توزيع 6 آلاف قطعة ملابس، يستفيد منها 3 آلاف شخص، بتكلفة تصل لـ2 مليون و100 ألف جنيه، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الرمضانية، وإطلاق القوافل الطبية بمختلف المحافظات على مدار الشهر.

توزيع 1236 طن لحوم

وأشار التحالف الوطني، إلى أن المؤسسات تستهدف توزيع مليون و752 ألفا و205 كراتين مواد غذائية، بتكفلة تصل إلى مليار و14 مليونا و833 ألفا و500 جنيه، إلى جانب توزيع 10 ملايين و813 ألفا و770 وجبة سحور وإفطار، بتكلفة تصل لـ252 مليونا و184 ألفا و250 جنيها، بالإضافة إلى توزيع 1236 طن لحوم، بإجمالي تكلفة 370 ألفا و800 جنيه، وتوزيع 203 آلاف كارت وكوبون شراء، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 ملايين و120 ألف جنيه.