محافظ مطروح: صرف نصف مليون جنيه إعانات لغير القادرين من الأهالي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن دعم المواطنين خلال الشهور الأربعة الأخيرة بنصف مليون جنيه مساعدات وإعانات للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال جهود المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والتواصل والتنسيق لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين مع الجهات المختلفة، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين.

وقال محافظ مطروح، اليوم، خلال لقاء خدمة المواطنين بالمحافظة، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد ولفيف من رؤساء المدن والمصالح والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة، إننا نحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات.

إعانات وعلاج للمواطنين

وأوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، خلال اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى أول مارس الجاري، من تقديم مساعدات واعانات مالية شهرية ومساعدات علاج مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين، بإجمالي بمبلغ 531 ألف جنيه، استفاد منها عدد 702 مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة بجانب الاستجابة وتلبية عدد 3389 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي 3500 شكوى بنسبة تنفيذ 97%.

مقر جديد للتأمين الصحي بسيوة

ووجه محافظ مطروح بالدفع بمندوب من التأمين الصحي لتجميع طلبات طلاب سيوة للتخفيف عنهم السفر إلى التأمين الصحي بمرسي مطروح، لحين التعاقد مع الأطباء والصيادلة وتفعيل منظومة التأمين الصحي بالواحة، والتوجيه لمركز سيوة بتوفير مقر للتأمين الصحي بسيوة، كما وجه المحافظ بالدفع بلجنة معاينة لمنطقة الشيخ عطيوة بمرسي مطروح من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح للمعاينة على الطبيعة للشوارع والفرعيات التى لم يتم تنفيذ خطوط انحدار لإدراجها ضمن خطة التدعيم بالشركة وتوفير مزيد من الخدمات للتيسير على المواطنين، والتوجيه بحصر ودراسة كافة احتياجات منطقة عزبة السلام بمرسي مطروح سواء من تدعيم وصيانة لشبكات الكهرباء واحتياجات الرصف والإنارة بالشوارع لإدراجها في الخطط القادمة مع المرور الدوري لمديرية التموين على مخبز المنطقة، كما وجه لقطاع الكهرباء بالعمل على استقرار التيار الكهربائي ودراسة توفير محول كهرباء لأهالي قرية أبو لهو الجنوبي غرب مطروح.