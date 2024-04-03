المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لأكثر من 8 آلاف أسرة في محافظات الصعيد

في إطار المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني، نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية إفطارًا جماعيًا لأكثر من 8 آلاف أسرة من المحافظات الواقعة في نطاق مسؤوليتها، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، وما يقرب من 40 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الأطفال الأيتام، وذوي الهمم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الفقرات الفنية، والفلكورية، والفنون الشعبية ذات الطابع المحلي، وكذلك تقديم الابتهالات والأدعية الدينية.

وخلال الفعاليات، ألقى اللواء أركان حرب عمرو أحمد جميل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المجتمع المدني، ودعم جهود التنمية المستدامة والحياة الكريمة بمختلف محافظات الصعيد، بالتنسيق مع والتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة.