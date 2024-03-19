«العربي الناصري» يهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

بعث الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رضوان، التهاني إلى القوات المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان 1393 هجرية، الموافق السادس من أكتوبر 1973 ميلادية.

وأكد الحزب، في بيان له بهذه المناسبة، أن انتصار العاشر من رمضان هو يوم من أيام الوطن الخالدة والتي ستظل نورا نهتدي به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

تضحيات شهداء الوطن

وتوجه الحزب بالشكر والتقدير إلى القوات المسلحة الباسلة، التي صنعت هذا النصر العظيم، وقدم تحية إجلال واكبار لجميع أبطال حرب أكتوبر، جنوداً وضباطاً وقادة، كما نوه بتضحيات شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم من أجل عزة الوطن ورفعته واستعادة كرامته وصونها.

وأعرب الحزب عن سعادته بتكريم أبطال نصر أكتوبر 73 العظام وأسر الشهداء، إيماناً وعرفاناً بما قدموه من تضحيات من أجل الوطن.

كما تقدم الحزب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاه لما فيه الخير لوطننا العزيز مصر وشعبنا العربي العظيم.

حرب الاستنزاف المجيدة

ونوه الحزب بدور الزعيم جمال عبد الناصر ورفاقه في حرب الاستنزاف المجيدة التي مهدت الطريق لنصر العاشر من رمضان المجيد.

وأكد الحزب على قدرة الجيش المصري على هزيمة أي عدو، متمسكاً بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي «إن الجيش المصري اللي عملها مرة وقدر يقهر جيش العدو قادر انه يعملها كل مرة».

كما بعث الحزب بتحية إجلال وتقدير إلى كل المقاومة العربية التي تقاتل على أرض فلسطين الحبيبة من أجل الحرية والاستقلال والكرامة، مؤمنين معهم أن النصر قادم لا محالة، وأن فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر وستعود الأرض العربية للعرب.