إدراج مجلة كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ضمن بنك المعرفة المصري

افتتحت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء؛ مقر مجلتها العلمية «حوار جنوب - جنوب»، واحتفلت بإدراجها عبر منصة المجلات العلمية؛ ببنك المعرفة المصري.

المجلة تبرز الأبحاث العلمية المتميزة في مجالات التربية النوعية

وثمّن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ هذه الخطوة العلمية الجديدة لكلية التربية النوعية؛ والتي تعد مؤشرا على الارتقاء بالبحث العلمي في مجالات التربية النوعية، مشيرا إلى أن المجلة صدرت عام 2018؛ وهى مجلة علمية (ورقية وإلكترونية) محكمة، ويتم إصدراها في أربعة أعداد سنوية (يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر)، مؤكداً أن إدارة الجامعة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المجلات العلمية للكليات والأقسام والمراكز العلمية والبحثية، وزيادة تواجدها على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة؛ باعتبارها أداة مهمة؛ من أدوات تعزيز تصنيف الجامعة، ورفع معامل تأثيرها على المستوى المحلي والإقليمي؛ وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الارتقاء بالبحث العلمي؛ وتشجيع النشر الدولي كماً وكيفاً.

جامعة أسيوط

وافتتح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ مقر مجلة «حوار جنوب- جنوب» داخل كلية التربية النوعية، وأوضح الدكتور وجدي نخلة عميد الكلية، أن المجلة تعني بنشر الدراسات والبحوث العلمية والإنسانية والتكنولوجية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وملخصات الرسائل الجامعية والبحوث النظرية والتطبيقية، والدراسات التجريبية الذاتية في مجالات؛ التربية، والتربية النوعية.