موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2024 للجامعات

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، تفاصيل إجازة نهاية العام الدراسي 2024 لمختلف الكليات والمنصوص عليها وفقا للقواعد واللوائح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحين أن الإجازة تبدأ من شهر يوليو المقبل، موضحين أنه بالنسبة لموعد بداية العام الدراسي الجديد 2024-2024، فإنه لم يحدد موعد بدايته ونهايته حتى الآن؛ نظرا لعدم انتهاء الفصل الدراسي الجاري.

إجازة نهاية العام الدراسي 2024

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد لـ«الوطن»، أن إجازة نهاية العام الدراسي 2024 ستبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 التي تجرى خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لطبيعة كل كيلة، على أن يكون موعد بداية الإجازة في شهر يوليو، منوها بأن الكليات ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات للعام الجاري دون رصد أي مشكلات، موضحا أن نهاية إجازة آخر العام لم تحدد.

وقال الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن إجازة نهاية العام الدراسي 2024 ستبدأ بعد الانتهاء من امتحانات التيرم الثاني مباشرة خلال شهر يوليو المقبل بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري.