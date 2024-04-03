وزير الإعلام الكويتي: حريصون على توفير الفرصة الكاملة لنقل الحدث الديمقراطي «أمة 2024»

أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري الحرص التام على بذل الجهود والتسهيلات كافة وتوفير الفرصة الكاملة للإعلاميين لنقل الحدث الديمقراطي «أمة 2024» سواء عبر خدمات المركز الإعلامي للوزارة أو توفير البيانات والمعلومات التي تفيدهم في أداء مهامهم.

وقال الوزير المطيري خلال افتتاحه المركز الإعلامي المصاحب لانتخابات مجلس الأمة وأقامته الوزارة خدمة للصحفيين والإعلاميين من داخل الكويت وخارجها إن الوزارة حرصت على استضافة عدد من الإعلاميين والصحافيين من مختلف أنحاء العالم لنقل الصورة الحقيقية لسير العملية الانتخابية بكل شفافية إلى دولهم وتعريفهم بالمسيرة الديمقراطية الكويتية.

وعقب افتتاح المركز قام الوزير المطيري بجولة في استوديوهات تلفزيون وإذاعة الكويت وقف خلالها على جاهزيتها واستعدادها الكامل لمواكبة هذا العرس الديمقراطي ونقله بالصورة التي تليق بعراقة الإعلام الكويتي واحترافيته.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بدر الطراروة إن وزارة الإعلام تقود جهودا مكثفة لتوفير تغطية شاملة ومتعددة اللغات لانتخابات مجلس الأمة 2024 التي سيتم إجراؤها غدا الخميس.

وأضاف الطراروة أنه تم إنشاء هذا المركز الإعلامي المتكامل الذي يوفر كل الخدمات الضرورية لضيوفه الإعلاميين والصحفيين متضمنًا تحضير جداول زيارات ميدانية وإنتاج مطبوعات تعريفية خاصة بالحدث وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لضمان تقديم معلومات دقيقة وشاملة.

وأوضح أن المركز الإعلامي يستضيف 57 إعلاميا من مختلف دول العالم مع التركيز على تذليل كل الصعوبات لضمان تغطية إعلامية ناجحة ومتميزة حيث سيتمكن الإعلاميون من الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد بما في ذلك النشرات الإخبارية المتخصصة التي تغطي أخبار الانتخابات بلغات مختلفة لتعكس التزام الكويت بالشفافية والتواصل الدولي.

يذكر أن انتخابات «أمة 2024» ستجرى يوم غد الخميس لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن عشر.