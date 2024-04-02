كل ما تريد معرفته عن فتح تأشيرة الكويت وتصاريح العمل للمصريين.. ما الشروط؟

فتحت دولة الكويت باب استقبال طلبات منح التأشيرات خلال شهر أبريل الجاري، على أن يبدأ تطبيق القرار بداية من يوم الأربعاء المقبل، بعد توقف دام لنحو عام ونصف، فيما فرضت شروطًا إضافية من أجل منع استغلال تأشيرات الكويت للإقامة داخل البلاد، وفقًا لوزارة الداخلية الكويتية.

شروط منح تأشيرة الزيارة الكويت

- لضبط الحصول على تأشيرة الكويت وضع الكويت ضوابط بمنع تمديد التأشيرات أو إساءة استغلالها.

- اقتصر منح تأشيرات الزيارة للكويت على دخول الأب والأم والزوجة والأبناء على ألا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي (نحو 1300 دولار).

- اشترطت الداخلية الكويتية ألّا يقل راتب العائل عن 800 دينار (نحو 2600 دولار)، عند استقبال أفراد آخرين من الأسرة.

- ضرورة حصول الزائر على تذكرة سفر (ذهاب وإياب) عبر الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني).

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- تقديم العائل تعهُّد مكتوب بعدم المطالبة بتحويل الزيارات إلى إقامة.

- تعهد الزائر بالالتزام بمدة الزيارة.

- تعهد الزائر بتحمل تكاليف العلاج في المراكز الصحية الخاصة، وعدم دخوله المستشفيات الحكومية.

ضوابط وشروط تأشيرة الكويت التجارية

- اشترطت الداخلية الكويتية صدور تأشيرة الكويت بناءً على طلب من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية.

- تُمنح التأشيرة لحملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وفقا لنشاط الشركة الطالبة وطبيعة عملها.

ضوابط وشروط تأشيرة الكويت السياحية

من أجل الحصول على تأشيرة الكويت السياحية يجب أن تكون واحد من ضمن سكان واحدة من 53 دولة حددتها وزارة الخارجية وهي: «بريطانيا - الولايات المتحدة الأمريكية - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - كندا - أستراليا - نيوزيلندا - اليابان - هولندا - بلجيكا - لوكسمبورغ - سويسرا - النمسا - السويد - النرويج - الدنمارك - البرتغال - اليونان - أيرلندا - فنلندا - إسبانيا - موناكو - الفاتيكان - أيسلندا - أندورا - سان مارينو - ليختنشتاين - بروناي - سنغافورة - ماليزيا - هونغ كونغ - كوريا الجنوبية - بوتان - بولندا - جورجيا - أوكرانيا - سلوفينيا - إستونيا - التشيك - تركيا - بلغاريا - رومانيا - قبرص - صربيا - سلوفاكيا - كمبوديا - لاتفيا - لاوس - ليتوانيا - مالطا – كرواتيا - وهنغاريا».

- يكون الدخول سواء مـن منفذ الدخول مباشرة عند الوصول للبلاد، أو من خلال التأشيرة الإلكترونية.

- أما فيما يخص المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويجوز للأجانب العاملين بمهن محددة، ولديهم إقامة صالحة لا تقل عن 6 أشهر الدخول إلى الكويت بتأشيرة سياحية، المهن التي يقبل دخولها تأتي كالتالي: «الأطباء ـ والصيادلة ـ المحامون ـ المهندسون ـ المستشارون ـ القضاة وأعضاء النيابة العامة ـ الأساتذة الجامعيون ـ الصحافيون والإعلاميون ـ الطيارون ـ محللو النظم ومبرمجو الكمبيوتر ـ المديرون ـ رجال الأعمال ـ أعضاء السلك الدبلوماسي ـ أصحاب ومديرو ومندوبو الشركات والمؤسسات التجارية ـ والحاصلون على مؤهلات جامعية».

عقوبة مخالفة شروط تأشيرة الكويت

- حال مخالفة الزائر مدة الإقامة يدرج كل من (الزائر والكفيل) من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية.

- يتابع المخالف من «مباحث شؤون الإقامة».

- تطبق على المخالف إجراءات مخالفي قانون إقامة الأجانب.

كيفية التسجيل في منصة «متى» لإرسال طلبات الزيارة والتأشيرات للكويت

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، استقبال طلبات زيارة الكويت سواء العائلية أو التجارية أو السياحية، مع وضع شروطا جديدة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق إلكترونيا عبر منصة «متى»، التي تدير المواعيد الحكومية بدولة الكويت.

وتمكن منصة «متى» الجمهور من الحصول على المواعيد قبل مراجعات الجهات الحكومية من أجل ضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان الحصول على خدمة افضل.

خطوات التسجيل في منصة «متى» لطلب تأشيرات الكويت

- دخول موقع منصة متى عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

- إدخال الرقم المدني.

- إدخال الرقم المسلسل للرقم المدني.

- إضافة رقم الهاتف النقال.

- إضافة البريد الإلكتروني.

- الموافقة على الشروط والأحكام.

- الضغط على تسجيل.