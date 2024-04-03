بعد فتح التأشيرات للمصريين.. نصائح مهمة لضمان حصولك على وظيفة في الكويت

قدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج عددا من النصائح للعمالة المصرية، الراغبة في السفر إلى الكويت، بعدما أعادت الدولة استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين، من أجل العمل في القطاعين الأهلي والحكومي.

نصائح عند السفر إلى الكويت

وشدد إسماعيل أحمد عادل علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، خلال حديثه مع «الوطن»، على أهمية عدم التعامل مع الشركات الوسيطة الوهمية في مصر والتي تقوم باستجلاب العمالة، كما يجب التأكد من السفر للعمل في إحدى الجهات الرسمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وأكد سليم أنه لا يوجد ما يسمى بالفيزا الحرة؛ إذ أن العامل الذي إقامته على شركة لا يعمل بها يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الترحيل من دولة الكويت.

شروط الحصول على تأشيرة العمل

وأعلنت وزارة الشئون والعمل في دولة الكويت فتح سمات الدخول أمام العمالة المصرية للإقامة والعمل، بشرط الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي في مصر باستخدام الرقم القومي قبل إجراء كشف طبي جديد في الكويت، من أجل منع التلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية.

وأوضحت أنه جرى عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقا للمادة 17، ما يفتح المجال أمام الجهات الحكومية ايضاً لاستقدام العمالة المصرية، خصوصا في عدد من الأماكن بوزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت، إذ تعد أبرز الوظائف المطلوبة هي الأطباء والمدرسون والممرضون وأئمة المساجد ومغسلو الأموات وحفارو القبور، بحسب ما جاء في صحيفة «الجريدة» الكويتية.

وبالإضافة للوظائف في القطاع الحكومي، أعادت أيضا دولة الكويت منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي، وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتي.