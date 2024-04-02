حدث ليلا.. فتح تأشيرة الكويت ومقتل أجانب في غزة وانعقاد مجلس الأمن

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة، أحداثًا ساخنة شغلت الرأي العام، ومنها مقتل عمال إغاثة في غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب دعوة مجلس الأمن للانعقاد بسبب الهجوم على القنصلية الإيرانية، مرورًا بإعلان فتح تأشيرة الكويت للمصريين.

الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين

أفادت صحيفة «الجريدة» الكويتية بأن الشيخ فهد اليوسف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، وجه الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة؛ لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل بالقطاع الأهلي بالكويت.

ووضعت القوى العاملة شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، الأول هو إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية، أما الشرط الثاني فهو إدراج الرقم القومي المصري للعامل على الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية.

مقتل موظفين أجانب في قطاع غزة

وكشفت الفصائل الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة دير البلح في وسط غزة، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 موظفين على الأقل من منظمة «وورلد سنترال كيتشن» أو المطبخ المركزي العالمي.

وأعلنت الخارجية الأسترالية أنها تسعي للتحقق مما إذا كان أحد مواطنيها قد قتل في غزة أم لا، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

كما دعا المطبخ المركزي العالمي تل أبيب، إلى التوقف عن القتل العشوائي للمدنيين.

مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة

وكشف مجلس الأمن الدولي، عن عقد جلسة عاجلة وطارقة صباح اليوم، بطلب من روسيا، بشأن هجوم طيران الاحتلال الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، مساء الاثنين.

فصائل عراقية تقصف قاعدة جوية إسرائيلية

هاجمت فصائل عراقية مسلحة قاعدة جوية إسرائيلية باستخدام طائرات مسيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد أن هاجمت فجر الاثنين مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، لكنها لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح.